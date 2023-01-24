Путешествия 24 января 2023, 13:49 Песков опроверг введение запрета на выезд из России Пресс-секретарь президента Песков опроверг планы ввести запрет на выезд из России РИА «Новости»

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В России не собираются запрещать либо ограничивать выезд за границу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил на брифинге, что в администрации президента такую идею не обсуждали, рассказали «Известия».

«Нет, в Кремле не обсуждается», — сказал он.

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Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать законопроект, который подготовил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Он предложил ввести для грузовиков систему брони даты и времени пересечения границы на автомобиле, а правительство обязать обустроить вдоль дорог у пунктов пропуска стоянки с туалетами, освещением и мусорными баками.

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Дмитрий Песков также заявил, что Россия заинтересована в возвращении IT-специалистов и квалифицированных кадров из других сфер, которые уехали с началом спецоперации. Он призвал работать над тем, чтобы создать для них условия и убедить работать на благо отечественных компаний.