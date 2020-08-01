Первый самолет из Турции приземлился в Шереметьево

Первый регулярный международный рейс вылетел из Шереметьево после открытия границ с тремя странами. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлится в Стамбуле.

Рейс вылетел в 07:45 по местному времени из Шереметьево. Такой вид самолетов может перевозить до 400 пассажиров на борту, сообщает ТАСС.

1 августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией. Ночью во Внуково приземлился первый самолет из Стамбула, который привез пассажиров регулярным рейсом.

Ранее стало известно, что уже 11 августа возобновится авиасообщение со всеми странами. Такой вариант обсуждает правительство, но точного решения пока нет. Кроме того, в субботу откроется граница с Абхазией. Сразу возобновится и пассажирское сообщение. По словам президента страны Аслана Бжании, это очень важный шаг, так как туристическая сфера приносит 35% ВВП Абхазии.

По данным недавнего опроса, россияне планируют полететь в Венгрию, Южную Корею, ОАЭ и на Мальдивы после открытия границ и возобновления авиасообщения.