Путешествия 30 июня 2023, 18:26 Первый круизный лайнер из России прибыл в Абхазию

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Между Сочи и Абхазией вновь начали ходить круизные лайнеры. Первые туристы прибыли в Сухум на круизном лайнере «Князь Владимир». Об этом сообщил «Интерфакс».

Всего в страну прибыли 82 туриста. Они будут отдыхать в Абхазии три дня, написал «ВЗГЛЯД».

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Встречал прибывших президент Республики Абхазия Аслан Бжания.

Гендиректор «Черноморских круизов» Александр Ткаченко подчеркнул, что в течение лета планируется провести еще 10 морских круизов.