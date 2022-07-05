Первый горный дом для путешественников открыли в ЯНАО

На Полярном Урале возвели первый горный домик для путешественников. Он расположился у подножия горы Черная в природном парке «Ингилор». Такой информацией поделился руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт «Красный север».

В новой постройке путешественники смогут переждать плохие погодные условия. Дом способен выдерживать температуры от +30 до -46 градусов. В нем установили USB-зарядки, печь, восемь спальных мест, кнопку экстренного вызова. Кроме того, благодаря солнечным батареям дом оснащен электричеством. Постройка будет работать на протяжении всего года.