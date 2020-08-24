Первые туристы получили кешбэк за отдых в России по акции Ростуризма

Первые туристы, которые воспользовались акцией Ростуризма и НСПК с кешбэком за туры по России, уже получили выплаты на карту. Туроператоры опасались, что возвратом денег могут возникнуть технические трудности, но этого не произошло.

Об этом Ассоциации туроператоров России рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Это исключительно важно для доверия потребителей к акции. Не скрою, мы боялись, что здесь могут быть какие-то технические сбои, но этого не произошло. Нашим туристам на карту уже начали поступать выплаты от государства Сергей Ромашкин.

Аналитическая служба АТОР проанализировала бронирования, которые туристы сделали за первые три дня акции. Около 70% всех приобретенных туров приходится те регионы, в которых получить кешбэк можно будет с 1 октября. Безусловными лидерами стали курорты на побережье Черного моря, расположенные на юге России, а также минеральные воды Кавказа. Большой интерес вызывает и отдых в Московской области - туристов интересует отдых в ближайшие дни и осенью.

Глава туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лутов отметил, что россияне, которые приобретают туры по акции, стараются выбирать отдых в дальних и дорогих местах. Они делают это для того, чтобы получить максимально возможный размер кешбэка в рамках акции — 15 тысяч рублей. Такая сумма вернется на карту, если путешественник оплатит отдых, который стоит более 75 тысяч рублей не менее чем на четыре дня.