Первые туристы из России поделились эмоциями от отдыха в Турции

Почти все лежаки в Кемере заняты, рассказала маркетолог из Челябинска Ольга Емельянова. На входе сотрудник в маске измеряет температуру, все официанты тоже носят маски. Санитайзеры установлены практически в каждом магазине и на столиках в кафе. Многие турки жалуются на небольшой поток туристов.

«Русских ждут, все искренне надеются, что сезон продлится дольше», — отметила она.

Продавец из Серова Елена Максимова не заметила каких-то особых изменений по сравнению с 2019 годом, кроме подорожавшей путевки. Она считает, что персонал искренне радовался им. Однако путешественница посетовала на еду. Она привыкла в Турции питаться по системе «все включено». Теперь же все приносит официант.

«И это прям сильно напрягало. Один раз пришлось выпрашивать третью сосиску. Дело в том, что вам будут накладывать столько, сколько вы хотите, но по разумению персонала. А наш мальчик-официант никак не понимал, чего мы от него хотим», — объяснила Максимова.

Московский блогер Оксана Полякова посетила местный базар. Даже там просят надевать маски. Она полагает, что отношение турков к россиянам «очень доброе, как и раньше». По ее наблюдениям, пока отдыхающих меньше, чем обычно.