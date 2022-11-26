Путешествия 26 ноября 2022, 10:57 Первые прямые рейсы из Владивостока в Таиланд появились у «Аэрофлота» «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Владивостока в Таиланд РИА «Новости»

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Регулярные рейсы по маршрутам Владивосток — Бангкок и Владивосток — Пхукет впервые появились у авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивосток.

Первый рейс торжественно открыли 26 ноября. Генеральный директор аэропорта Денис Чмутов подчеркнул, что «это историческое событие как для авиакомпании, так и для аэропорта».

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Перелеты из Владивостока в Бангкок и обратно запланировали на четверги и воскресенья, а из Владивостока на Пхукет и обратно — на среды и субботы.

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Транзитные рейсы до Таиланда с пересадкой по Владивостоке запустят из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана.

Авиакомпания Azur Air 28 ноября начнет осуществлять полеты по маршруту из Владивостока до Паттайи и обратно.

«Аэрофлот» 25 ноября объявил масштабную распродажу. Скидки на билеты до 50% будут действовать до 28 ноября, уточнило «ФедералПресс».