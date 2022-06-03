Первые автобусные чартеры отправились на южные курорты России

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала о запуске первых автобусных чартеров на южные курорты России. Об этом написал сайт «Интерфакс-Туризм».

По ее словам, накануне из Москвы выехали первые автобусы с туристами.

«В отсутствие перелетов в южные регионы и при дефиците мест на поезда у туристов появилась дополнительная перевозка на курорты черноморского побережья России», — процитировала «Политика сегодня» слова Тюриной.

Туристам предлагаются трансферы до автовокзалов Симферополя, Феодосии, Анапы, Геленджика, а также до отелей. Время в пути составляет не более 26 часов в одну сторону.