Первая в России программа туристического стоповера стартовала в Салехарде | 360°

Путешествия 08 ноября 2022, 05:10 Первая в России программа туристического стоповера стартовала в Салехарде

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Первый туристический стоповер стартовал в ЯНАО. Теперь у путешественников, решивших посетить регион, появится возможность провести день в Салехарде, пересечь полярный круг и прокатиться на оленях. Такой информацией поделился губернатор округа Дмитрий Артюхов. Об это сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на социальные сети политика.

Принять участие в туре смогут люди, которые направляются из Москвы в Тюмень и Горно-Алтайск. Цена подобного путешествия — от семи до девяти тысяч рублей. В сумму тура входят как перелет, так и сопутствующая программа с проживанием.

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«Если новый пилотный проект будет пользоваться спросом, запустим его и на других направлениях», — рассказал Артюхов.

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