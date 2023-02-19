Путешествия 19 февраля 2023, 02:32 Первая после пандемии группа китайских туристов прибудет в Москву РИА «Новости»: Москву посетят первые после пандемии туристы из Китая Телеканал «360»

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Группа туристов из КНР прибудет в Москву впервые после пандемии коронавируса. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии и глава комитета по въездному туризму Леонид Флит сообщил РИА «Новости».

Он уточнил, что приезд туристов из Гуанчжоу ожидается в Москве 23 февраля.

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«Их визит планировался еще на 6 февраля, когда должен был возобновиться безвизовый обмен путешественниками. Но, этого не произошло, поэтому перенесли на 16 февраля. Систему не запустили и к этому времени, но мы вместе с китайским партнером все равно отправили эту группу», — пояснил Флит.

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Вице-президент РСТ уточнил, что всем туристам оформили визы, стоимость которых составила свыше 150 долларов на одного человека.

Китайским туристам представят маршрут Москва — Санкт-Петербург — Москва. В столице для них проведут экскурсию по городу, Кремлю и метро.

Кроме того, туристы посетят балет в Кремлевском дворце съездов и Троице-Сергиеву Лавру. В Санкт-Петербурге они будут находиться два дня. Обратно в Китай путешественники отправятся 2 марта.