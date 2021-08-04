Пермский край набрал популярность среди иностранных туристов

Пермский край ежегодно привлекает около 750 тысяч туристов, в том числе и из-за границы. В региональном Минтуризма рассказали о самых популярных туристических местах края, написало Ura.ru.

Наибольшей популярностью Пермский край пользуется у туристов из стран СНГ и из Германии. Приезжают и туристы из Москвы, Свердловской области и Удмуртии.

Самыми посещаемыми туристами местами края являются Каменный город, Усьвинские столбы, Кунгурская ледяная пещера, этнографический музей «Хохловка», Белая гора, Полюд, Ветлан. Кроме того, среди путешественников очень популярны сплавы по рекам края.