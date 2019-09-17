  • Пермский депутат умер сразу после заседания

    17 сентября 2019, 21:11

    Мария Борисова

    Депутат законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев внезапно скончался после того, как покинул очередное заседание краевого парламента. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Сегодня Шалаев присутствовал на заседании комитета по социальной политике, депутаты сидели достаточно долго, было много вопросов. После заседания он пошел пообедать», — заявил изданию источник в заксобрании.

    По предварительным данным, смерть Шалаева наступила в кафе «Хуторок», которое расположено напротив здания парламента. По словам источника, причиной смерти депутата мог стать инфаркт, однако пока эта информация не подтверждается. Сейчас проводится судмедэкспертиза.

    Сайту «АиФ» смерть Шалаева подтвердили в пресс-службе краевого парламента.

    53-летний Александр Шалаев был уроженцем города Березники Пермского края. Он был избран депутатов краевого парламента 18 сентября 2016 года. Ранее Шалаев был председателем первичной профсоюзной организации химической компании «Сильвинит». У депутата есть жена и двое детей.