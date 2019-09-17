Пермский депутат умер сразу после заседания

«Сегодня Шалаев присутствовал на заседании комитета по социальной политике, депутаты сидели достаточно долго, было много вопросов. После заседания он пошел пообедать», — заявил изданию источник в заксобрании.

По предварительным данным, смерть Шалаева наступила в кафе «Хуторок», которое расположено напротив здания парламента. По словам источника, причиной смерти депутата мог стать инфаркт, однако пока эта информация не подтверждается. Сейчас проводится судмедэкспертиза.

Сайту «АиФ» смерть Шалаева подтвердили в пресс-службе краевого парламента.

53-летний Александр Шалаев был уроженцем города Березники Пермского края. Он был избран депутатов краевого парламента 18 сентября 2016 года. Ранее Шалаев был председателем первичной профсоюзной организации химической компании «Сильвинит». У депутата есть жена и двое детей.