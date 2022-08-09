Перевозчик «Гранд сервис экспресс» рассказал о планах на август

«Гранд сервис экспресс» в августе 2022 года планирует увеличить пассажироперевозки в сторону Крымского полуострова на 10% по отношению к прошлому месяцу этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

«„Гранд сервис экспресс“ в августе 2022 года планирует перевезти на 10% больше, чем в июле, — 587 тысяч пассажиров», — рассказали представители ведомства.

Ранее стало известно, что собственные доходы бюджета Крыма в 2022 году почти на 16% превысили показатели прошлого года. Об этом сообщил RT. Лидирующие позиции в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают НДФЛ и начисления на прибыль организаций и акцизы — 17,3%.

Итоговые показатели первых семи месяцев текущего года по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года показали прирост собственных доходов региона на 5,2 миллиарда рублей, что равносильно увеличению на 16%. При этом кассовые назначения на январь — июль перевыполнены на 9,7%, а годовые выполнены на 63,7%.