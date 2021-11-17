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    17 ноября 2021, 05:47

    Перелеты в Танзанию не возобновили

    Приостановку авиасообщения России с Танзанией продлили до 1 декабря

    Арина Бобкова

    Россия не возобновила авиасообщения с Танзанией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

    Попасть в страну нельзя будет до 1 декабря, передал RT.

    «Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно», — сказано в сообщении.

    Ранее стало известно, что Россия 1 декабря возобновит авиасообщения с Кубой, Мексикой и Катаром. Кроме того, будет возобновлено авиасообщение с Бразилией, Аргентиной, Коста-Рикой, Бангладеш, Монголией.