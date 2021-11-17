Перелеты в Танзанию не возобновили

Россия не возобновила авиасообщения с Танзанией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Попасть в страну нельзя будет до 1 декабря, передал RT.

«Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия 1 декабря возобновит авиасообщения с Кубой, Мексикой и Катаром. Кроме того, будет возобновлено авиасообщение с Бразилией, Аргентиной, Коста-Рикой, Бангладеш, Монголией.