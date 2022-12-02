Путешествия 02 декабря 2022, 16:59 Перелеты из Нижнего Новгорода в Дубай начнутся 6 декабря

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Авиакомпания AZUR air запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай с 6 декабря. Об этом сообщило издание «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта имени В. П. Чкалова.

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Перелеты будут осуществляться каждый вторник до конца марта 2023 года. Вылеты запланированы на 03:30, а прибытие — на 09:30. Перевозить пассажиров будут самолеты Boeing‑757.