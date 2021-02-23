Перелет из Москвы в Сочи стал самым популярным в начале 2021 года

В начале 2021 года россияне забронировали больше всего перелетов по маршрутам Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Туту.ру».

В десятку самых популярных направлений также попали Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа.

Среди этих маршрутов, если сравнивать с 2019 годом, спрос упал только на перелеты из Москвы в Ростов-на-Дону. При этом рейсы Москва — Краснодар стали бронировать на 10% чаще, в остальные города спрос вырос на треть и более.

Популярность перелетов в Калининград, Екатеринбург и Симферополь по сравнению со временем до начала пандемии выросла более чем на 60%, сообщили в компании.

А средняя стоимость билета в одну сторону в январе 2021 была на 11% ниже, чем годом ранее.

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