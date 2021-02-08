Туроператоры сократили долги перед россиянами

Туроператоры в два раза сократили долги перед россиянами за туры, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туроператоры, по словам Догузовой, смогли снизить долг с более чем 40 миллиардов до 16 миллиардов рублей.

«Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире, у нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор. Они все продолжили выполнять обязательства и сократили обязательства перед людьми», — заявила Догузова на конференции «Внутренний туризм — новые возможности». Ее слова привел ТАСС.

Достичь таких результатов, как подчеркнула глава Ростуризма, удалось благодаря мерам государственной поддержки, среди которых программа туристического кешбэка, формирование чартерных программ по России, а также гранты на туристические проекты и точечные меры поддержки.

Накануне стало известно, что Ростуризм планирует запустить третий этап программы по возврату части средств за туры по стране в феврале. По словам Догузовой, в 2021 году внутренний туристический поток в России может увеличиться на 15-20% по сравнению с прошлым годом, если будет благоприятная эпидемическая обстановка. В докризисное состояние въездной туристический поток вернется через два года, отметила глава Ростуризма.