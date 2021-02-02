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    02 февраля 2021, 00:31

    Перечислены страны, которые могут открыть границы для россиян

    Артур Блянихов

    Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что Кипр и Испания могут открыть свои границы для российских туристов. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
    Перечислены страны, которые могут открыть границы для россиян

    «Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас, конечно по регламенту с особым порядком, и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов», — перечислил Барзыкин.

    Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев предположил, что прямые рейсы также могут запустить и Тунис с Доминиканой.

    «Во всяком случае, мы ждем какую-то положительную динамику, и расширение возможностей Египта по приему россиян», — добавил собеседник информагентства.