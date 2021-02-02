Перечислены страны, которые могут открыть границы для россиян

«Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас, конечно по регламенту с особым порядком, и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов», — перечислил Барзыкин.

Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев предположил, что прямые рейсы также могут запустить и Тунис с Доминиканой.

«Во всяком случае, мы ждем какую-то положительную динамику, и расширение возможностей Египта по приему россиян», — добавил собеседник информагентства.