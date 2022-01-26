Перечислены самые теплые направления для отдыха в феврале

Российские туристы в феврале могут насладиться пляжным отдыхом в разных концах света, самый бюджетный вариант — Египет. Список теплых направлений составили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Перелет в Египет из Москвы и обратно обойдется примерно в 20,5 тысячи рублей, ночь в трехзвездочном отеле будет стоить 2,1 тысячи рублей. На втором месте среди бюджетных направлений оказался Дубай, полет туда и обратно будет стоить около 24,7 тысячи рублей, ночь в гостинице — 3,4 тысячи рублей. На третьем месте — Шри-Ланка. Туда получится слетать в среднем за 37,6 тысяч, проживание обойдется в четыре тысячи. Об этом сообщила газета «Известия».

Также в этом феврале можно полететь в Таиланд, правда билет туда-обратно обойдется уже в 44,2 тысячи рублей, ночь в трехзвездочном отеле — примерно три тысячи рублей. Примерно такая же цена и на перелет на Сейшельские острова — 44,7 тысячи рублей, но остановиться в гостинице уже будет стоить дороже — 10,3 тысячи рублей.

В топ-10 попали Мальдивы, Мексика, Доминиканка, Бразилия и Куба. Билет туда-обратно на Остров Свободы оказался самым дорогим в этом списке — 89 тысяч рублей, проживание стоит примерно 5,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Египет вводит новые правила для въезда туристов.