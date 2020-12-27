Перечислены самые поразительные места России для экотуризма

Россия богата живописными местами, куда могут отправиться любители экотуризма. В тройку наиболее поразительных локаций вошла Камчатка, а также плато Путорана и национальный парк «Шантарские Острова».

«Россия является домом для многих из оставшихся в мире „диких“ мест, от огромных замороженных плато до бесконечных северных лесов. Они полны странных и красивых природных объектов: вулканы, поднимающиеся из моря, дюны, покрытые снегом, и монументальные скальные столбы», — отметил портал Fodor’s Travel.

Лидером среди красивых мест авторы материала назвали Камчатку. По их словам, пешие прогулки оставят захватывающий опыт. Кроме того, на полуострове можно найти снежные пещеры, бирюзовые озера и горные вершины.

Вторую строчку рейтинга заняло сибирское плато Путорана. Это место назвали настоящей дикой местностью с каньонами и реками. Замкнул тройку национальный парк «Шантарские Острова». В статье подчеркнули, что парк «обладает призрачной красотой с надвигающимися скалистыми утесами».

Еще в списке поразительных мест можно найти мыс Дежнева, национальный парк «Ленские Столбы», Курилы, регион Тофалария в Иркутской области и Чарские пески в Забайкальском крае.