Перечислены самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха

Аналитики провели исследование и выяснили, где россияне планируют этой осенью отдыхать. Результатами поделился сервис OneTwoTrip.

Как выяснилось, 60% респондентов интересуются перелетами внутри страны. Самой большой популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи. Также в этот список вошли Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды, сообщило РИА «Новости».

Поездками за границу россияне тоже интересуются. В частности, на путешествие в Турцию этой осенью приходится 21% от всех поисковых запросов. На втором месте — Армения, а на третьем — Египет. Помимо этого, жители России часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.

Ранее власти Египта сообщили о готовности принимать в стране россиян. Каир договорился с египетскими отельерами об плате расходов заболевших коронавирусом туристов. В легких случаях течения заболевания инфицированный гость останется в отеле. Также стало известно, что с 15 ноября туристы из России смогут въехать на Кубу без ограничений, связанных с коронавирусом.