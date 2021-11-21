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    21 ноября 2021, 04:31

    Перечислены признаки, по которым американских туристов узнают во всем мире

    Пользователи Reddit назвали приметы туристов из США

    Анастасия Кукова

    Пользователь соцсети Reddit под ником Xark_Oasis написал, что у американцев есть привычки, которые им кажутся совершенно нормальными. Однако в глазах остального мира они выглядят более чем странно. Он попросил пользователей ответить ему, по каким признакам они обычно узнают туристов из США

    Перечислены признаки, по которым американских туристов узнают во всем мире

    Европейцы сообщили, что американцы всегда впадают в ступор перед зданиями или вещами, которым большее 200 лет. Видимо, это связано с тем, что в США таких предметов очень мало. В музеях жителей США можно опознать по непрекращающимся разговорам в то время, когда туристы из других стран молча осматривают экспозицию.

    Американцы всегда носят майку, свитер или кепку с названием своей школы и пытаются дать чаевые даже там, где это не принято. Они также всегда пристают с вопросом «как дела?» к баристам, официантам и продавцам розничной торговли. К тому же они всегда просят кетчуп, независимо от того, что едят. Причем американцы часто жалуются, что порции в ресторанах очень маленькие.

    Жители США при знакомстве всегда начинают со штата или города в котором живут. Они никогда сразу не говорят, что приехали из США.

    Американцам ничего не стоит подойти на улице к незнакомому человеку и как ни в чем ни бывало завести разговор. При этом они улыбаются гораздо чаще туристов из других стран и в целом выглядят совершенно счастливыми.

    Не важно, куда собрался американец, оденется он так, будто намерен проводить серьезные исследования в сельве амазонки, а не в центре Европы. Причем туристы из США всегда ходят в шортах, даже если окружающие откровенно мерзнут.

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