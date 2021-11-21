Перечислены признаки, по которым американских туристов узнают во всем мире

Пользователь соцсети Reddit под ником Xark_Oasis написал, что у американцев есть привычки, которые им кажутся совершенно нормальными. Однако в глазах остального мира они выглядят более чем странно. Он попросил пользователей ответить ему, по каким признакам они обычно узнают туристов из США

Европейцы сообщили, что американцы всегда впадают в ступор перед зданиями или вещами, которым большее 200 лет. Видимо, это связано с тем, что в США таких предметов очень мало. В музеях жителей США можно опознать по непрекращающимся разговорам в то время, когда туристы из других стран молча осматривают экспозицию.

Американцы всегда носят майку, свитер или кепку с названием своей школы и пытаются дать чаевые даже там, где это не принято. Они также всегда пристают с вопросом «как дела?» к баристам, официантам и продавцам розничной торговли. К тому же они всегда просят кетчуп, независимо от того, что едят. Причем американцы часто жалуются, что порции в ресторанах очень маленькие.

Жители США при знакомстве всегда начинают со штата или города в котором живут. Они никогда сразу не говорят, что приехали из США.

Американцам ничего не стоит подойти на улице к незнакомому человеку и как ни в чем ни бывало завести разговор. При этом они улыбаются гораздо чаще туристов из других стран и в целом выглядят совершенно счастливыми.

Не важно, куда собрался американец, оденется он так, будто намерен проводить серьезные исследования в сельве амазонки, а не в центре Европы. Причем туристы из США всегда ходят в шортах, даже если окружающие откровенно мерзнут.

Грядущие новогодние праздники россияне решили провести в своей стране. Больше всего билетов по маршрутам внутреннего туризма заказано на 28–30 декабря — 38% от общего количества.