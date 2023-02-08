Путешествия 08 февраля 2023, 15:27 Перечислены наиболее популярные у россиян места отдыха в феврале

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, куда россияне чаще всего приобретали путевки в феврале.

По его словам, наиболее популярным направлением стало Черноморское побережье. Россияне собираются посетить как Сочи, так и горнолыжные курорты Красной Поляны.

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«Приэльбрусье, Архыз, Домбай — эти горнолыжные курорты более доступны и тоже востребованы. С декабря до марта летают чартеры на горнолыжный курорт Шерегеш. С конца января из Москвы запущен туристический поезд в Карелию», — добавил Барзыкин.

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По динамике приобретенных туров становится понятно, что в 2023 году происходит переход на динамичное развитие внутреннего рынка, резюмировал вице-президент союза туриндустрии.