Перечислены документы, которые необходимо иметь при въезде в Турцию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали список документов, который необходимо предъявить туристам для въезда в Турцию. Об этом написала «Российская газета».

Тем, кому исполнилось 12 лет, необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Она должна быть сделана не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Документ должен быть переведен на английский язык, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Также туристам разрешается предъявить отрицательный экспресс-тест на антигены коронавируса. Он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до паспортного контроля в Турции. В электронном виде в документе необходим QR-код, а в бумажном — проставленная печать.

Въезжающие в Турцию россияне, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», должны иметь при себе распечатанный сертификат с портала госуслуг на английском языке с данными загранпаспорта.