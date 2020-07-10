Перечислены дешевые направления для поездок на поезде по России в июле

Один из бюджетных вариантов — поездка из Москвы в ближайшие регионы. Например, до Твери можно купить билет от 350 рублей, до Смоленска — от 420 рублей, до Калуги — от 490 рублей, до Брянска — от 520 рублей.

Поездки из столицы в популярные туристические города тоже не будут дороже тысячи рублей в одну сторону. До Санкт-Петербурга можно добраться за 585 рублей, в Нижний Новгород — за 630 рублей, в Ярославль — за 650 рублей, в Кострому — за 800 рублей.

Для жителей Санкт-Петербурга вполне бюджетными окажутся поездки в Москву, Тверь, Псков, Ярославль и Кострому (600—1100 рублей за билет).

Жителям Краснодара выгоднее всего путешествие в Сочи. За билет нужно заплатить как минимум 590 рублей.

Из Екатеринбурга дешевле всего съездить в Челябинск (690 рублей), а из Казани — до Ижевска (1000 рублей).

Из Челябинска наименее затратной поездкой будет дорога в Екатеринбург (700 рублей), а из Самары — в Пензу (750 рублей за билет в одну сторону).