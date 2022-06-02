Pegasus запустил прямые рейсы из аэропорта Домодедово в Измир

Перевозчик Pegasus анонсировал запуск прямых рейсов из Москвы в турецкий город Измир. Перелеты будут выполняться три раза в неделю в период с июня по октябрь из аэропорта Домодедово, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Благодаря прямым рейсам в аэропорт имени Аднана Мендереса у туристов сократится время следования до популярных турецких курортов.

Ранее им приходилось ехать от ближайшего международного хаба Даламан до своих отелей около 3,5 часа.