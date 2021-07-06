Педиатр рассказал, какие документы необходимо собрать ребенку в лагерь

В прошлом году отправить ребенка в детский оздоровительный лагерь было невозможно из-за эпидемии. Однако в этом году лагеря открылись, а родителей, желающих отправить ребенка на отдых, поддерживают программой детского лагерного кешбэка. Врач-педиатр Екатерина Морозова рассказала ИА Nation News, какие документы и анализы потребуются, чтобы без проблем отправить ребенка в лагерь.

Понадобится всего три документа: справка с рекомендацией санаторно-курортного лечения, справка о контактах (она оформляется по месту жительства, если ребенок ходит в школу или в садик) и заполненная санаторно-курортная справка. Санаторно-курортная справка оформляется в поликлинике, заполняется врачом-педиатром.

«Это стандартная форма государственного образца, справка 072/у, в которую вписывается весь анамнез ребенка, начиная с момента материнской беременности и заканчивая недавними болезнями. Там указываются диагнозы, сроки всех прививок, а также анамнез заболевания, по поводу которого ребенка отправляют в санаторий. Анализы необходимо сдать самые базовые: общий анализ крови и мочи, плюс ЭКГ. Все остальное дополнительно может назначить педиатр. Детям старше 15 лет еще делается рентген органов грудной клетки. Никакого целого круга врачей проходить не нужно», — рассказала Морозова.

Врач отметила, что если ребенку не хватает какой-то прививки, ее будет необходимо сделать.