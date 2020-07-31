Пассажиры столкнулись с отменой первых рейсов в Турцию

С 1 августа Россия возобновляет воздушное сообщение с Турцией. С начала месяца можно будет улететь в Стамбул и Анкару. Рейсы будут доступны только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону — список этих городов, по данным издания, расширять пока не планируют.

С 10 августа из России помимо Стамбула и Анкары можно будет вылететь на популярные турецкие курорты — Анталью, Даламан и Бодрум.

Некоторые пассажиры покупают билеты в страны, которые официально еще не открыты. На днях Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с предложением запретить «Аэрофлоту» продавать билеты на такие направления. За пару дней до вылета туристы получали сообщение, что рейс отменен из-за отсутствия разрешения на международный полет. Вместо денег авиакомпания предлагает им ваучеры на будущие перелеты.