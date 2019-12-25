Пассажиры первого поезда через Крымский мост отказались спать

В ночь на 25 декабря первый пассажирский поезд «Таврия» въехал на Крымский мост. Практически все пассажиры отказались от сна, чтобы не пропустить этот момент.

О начале движения по Крымскому мосту по громкой связи предупредил начальник поезда, сообщило РИА «Новости». Объявление вряд ли кого-то разбудило, поскольку люди уже ждали у окон с телефонами — чтобы заснять проезд состава и саму переправу через Керченский пролив.

«Мы, конечно, не спим, мы ждали специально, чтобы увидеть мост своими глазами», — поделилась пассажирка Наталья, назвав открывшийся вид красивым.

Некоторые путешественники признались, что специально купили билет именно на первый поезд, попав в число первых проехавших по железнодорожной части моста.

«Это событие, и мы его ждали», — пояснил пассажир Михаил.

Ехавшие поездом Санкт-Петербург — Севастополь увидели Крымский мост, подсвеченный двумя тысячами светильников. На фарватерном участке подсветка окрасила конструкцию в цвета российского флага. В систему иллюминации Крымского моста включены самые большие опоры, пролеты у фарватера и участки, примыкающие к ним.

Встречал состав кот Мостик, ставший символом переправы через Керченский пролив.

От Северной столицы до Севастополя поезд проехал 2741 километр за 43,5 часа. Второй фирменный состав «Таврия» выехал в Крым из Москвы вечером 24 декабря. В пути он проведет 33 часа.