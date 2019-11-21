Пассажиры голосованием изменили маршрут круизного лайнера в Испании

Пассажиры круизного лайнера голосованием изменили маршрут своего судна. Вместо Барселоны большинство захотело поехать в Таррагону, и капитан к ним прислушался.

Маршрут демократизировали пассажиры круизного лайнера Black Watch, который следовал из Малаги в Пальма-де-Майорку. По пути они должны были заехать в Барселону, но пассажиры отказались делать остановку в этом городе и попросили капитана отправиться в Таррагону, передает El Periodico.

Вопрос был вынесен на голосование. В итоге Таррагону поддержали 311 пассажиров, а Барселону — 151. Оказалось, что порт Таррагоны был закрыт еще 2 ноября из-за окончания туристического сезона. Однако из-за решения пассажиров в порту быстро подготовились и смогли принять лайнер.

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Почему пассажиры так не хотели ехать в Барселону, не сообщается. Благодаря этому случаю порт Таррагоны поставил рекорд по количеству принятых пассажиров: в прошлом сезоне их было 127 495, а в этом — 127 997 человек.

Круизный лайнер Black Watch построили и ввели в эксплуатацию в 1972 году. В нем 423 каюты. Лайнер способен перевозить до 799 пассажиров. Там есть пять ресторанов, бассейн, спортивный зал и спа.