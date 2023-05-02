Путешествия 02 мая 2023, 13:01 Пассажирское морское сообщение запустили между курортами Краснодарского края

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В Краснодарском крае во вторник, 2 мая, открылось пассажирское морское сообщение. Местные жители и гости региона смогут добраться на «Комете 120М» из Сочи в Геленджик и Новороссийск, написал ОТР.

Скоростной катамаран «Грифон» будет перевозить пассажиров по маршруту Сочи — Сухум. Детям до двух лет покупать билет не нужно. С собой в переноске можно взять кота или собаку.

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Пассажиры смогут погулять по курорту и вернуться обратно на том же транспорте.