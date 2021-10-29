Пассажиров самолета обыскали после посадки

Пассажиров самолета авиакомпании NordStar решили обыскать после посадки из-за подозрения в краже пледа. Этой ситуацией и мыслями ее участников поделились «Известия».

О курьезном случае рассказал один из участников рейса — Николай. Все случилось еще 23 октября, уже в аэропорту Сочи, куда приземлился лайнер.

По его словам, сразу после снижения на борт зашли полицейские, и при помощи стюардесс в течение получаса проводили обыск. Оказалось, что в бизнес-классе не досчитались пледа.

«Люди прилетели в аэропорт Адлера, при выходе из самолета их обыскивали полицейские. Каждый из пассажиров подозревался в том, что он украл плед — реквизит из салона самолета», — передал события Николай.

По его словам, пассажирам пришлось показать ручную кладь, хотя никакого документального оформления мероприятия не производилось, и полицейские не представились.

Николай посетовал, что ему было неприятно оказаться под подозрением, когда он ничего не брал, от путешествия остался неприятный осадок. Позже плед нашелся, но в обычном салоне, а не бизнес-отделении.

«Скорее всего, кто-то его действительно украл, но это не повод совершать такие противоправные действия. Есть же видеоконтроль. Камеру повесьте и отслеживайте», — возмутился Ковтун.

Позже представители авиакомпании извинились за задержку рейса и неприятные эмоции.