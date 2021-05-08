Паспорта вакцинации для въезда в Евросоюз заработают в июне

Паспорта вакцинации, с помощью которых можно будет въезжать в Евросоюз, должны заработать в июне. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатом о поездке в ЕС, сертификатом о вакцинации, ведется по графику, с тем чтобы система заработала в июне», — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, единственный путь к преодолению пандемии в Европе — это вакцинация. И Еврокомиссия завершила переговоры с компаниями BioNTech и Pfizer о новом контракте на поставку вакцин от COVID-19 в 2022–2023 годах. Речь идет о закупке 1,8 миллиарда доз препарата.

Первую дозу вакцины от коронавируса уже получили около 160 миллионов европейцев, что составляет более 25% населения ЕС. Цель властей — поставить в июле достаточное количество препарата для вакцинации 70% взрослого населения Европы. В дельнейшем планируется прививать детей и подростков.

В апреле фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз, предположительно, с июня будет готов принимать всех туристов, вакцинированных препаратами, разрешенными на территории ЕС. Сейчас в Европе одобрены вакцины компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.