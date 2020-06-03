Парусник «Паллада» вернулся во Владивосток после кругосветного плавания

Корабль прибыл на причал Приморской флотилии Тихоокеанского флота. Моряков встретили по всем традициям: с жареным поросенком и пирогом, написал RT.

Из-за распространения коронавирусной инфекции «Паллада» не зашла в несколько запланированных портов. Николай Зорченко, капитан корабля, рассказал, как проходило путешествие.

«Нам не повезло, очень сильный, жестокий неимоверно шторм обрушился на эту часть Атлантики… Ветер был метров 27—30… Волна бьет, перелетает через надстройку, ломает нам леерные ограждения, летит через весь бак… Сколько раз нас поднимало, и мы ныряли в волну, которая уже ушла… Порвали, наверное, пять-шесть парусов… Я испугался, признаюсь честно. Курсанты не пугаются, многие из них впервые попали в такую передрягу», — поделился Зорченко.