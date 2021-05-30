Партия Саакашвили впервые пришла на сессию парламента Грузии после бойкота

Основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение» приступит к работе в парламенте страны после бойкота. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил председатель политического объединения Ника Мелия.

На выборах 2020 года партия получила 36 мест в парламенте. Но в коалиции с другими оппозиционерами отказалась признавать итоги голосования и бойкотировала работу парламента. Сегодня депутаты от «Единого национального движения» впервые появились на сессии.

Мелия объявил, что оппозиции нужно противостоять правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«Мы будем бороться с ней везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в селах, районах, горах, равнинах», — заявил он.

Охвативший Грузию политический кризис после парламентских выборов усугубился после ареста Ники Мелии, который не заплатил штраф в 40 тысяч лари (12 тысяч долларов) по делу о беспорядках в 2019 году.

Выход из ситуации предложил политикам глава Евросовета Шарль Мишель. Он предложил партиям подписать соглашение, что если на выборах 2022 года в местные парламенты «Грузинская мечта» наберет меньше 43%, то пройдут досрочные выборы в государственный парламент. Кроме того, документ предлагал амнистию для участников беспорядков 2019 года. Под нее попал Мелия.

Большая часть оппозиции согласилась на эти условия. Отказались подписать соглашение «Единое национальное движение», «Лейбористская партия» и партия «Европейская Грузия — движение за свободу».