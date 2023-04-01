Путешествия 01 апреля 2023, 23:49 Паромное сообщение между Турцией и Сочи откроют 1 мая Турция объявила о запуске паромного сообщения между Сочи и Трабзоном с 1 мая РИА «Новости»

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Запуск паромной переправы между Сочи и Трабзоном запланирован на 1 мая. Об этом в беседе с изданием Star заявил глава промышленно-торговой палаты турецкого города Эркут Челеби.

Он напомнил, что морское сообщение между странами прекратилось в 2014 году, но теперь его снова возобновят после подписания соглашения с российской стороной 6 апреля.

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«С 1 мая запускаем сообщение Трабзон — Сочи и таким образом откроем наши ворота в Россию», — заявил Челеби.

Чиновник подчеркнул, что между городами начнут курсировать паромы вместимостью до 300 пассажиров. Также запустят грузовые суда, вместимостью до 200 автомобилей, шести автобусов и 12 контейнеров для грузов.

Специальные морские автобусы также предоставят транспорты Стамбула — это паромы средних размеров, которые активно используются на курортах Мраморного моря.

Как отметил ТАСС, Челеби не уточнил, о каком именно соглашении с Россией идет речь, но в конце следующей недели в Турцию приедет министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению своего коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят ситуации на Украине, в Сирии и Нагорном Карабахе, а также сотрудничество в торговой, энергетической и туристической сферах.