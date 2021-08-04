«Пандемия с нами надолго». В АТОР объяснили призыв к перезапуску международного туризма

Пандемия коронавируса останется надолго, поэтому международный туризм нужно перезапустить не дожидаясь ее окончания. Необходимо учиться жить как раньше, но в новых условиях. Об этом в разговоре с «360» заявил советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Условия таковы, что пандемия с нами надолго и без единых унифицированных требований, признания вакцин, а также альтернативных вариантов пересечения границы без карантина туризм нельзя будет перезапустить. Конечно, все страны сейчас занимаются развитием внутреннего туризма, но не надо забывать, что многие туристы до сих пор не могут отправиться в путешествие еще по оплаченным турам с 2020 года из-за закрытых границ», — объяснил Горин.

Он подчеркнул, что признание российских вакцин решит вопрос. По его словам, АТОР выступает за единые требования и альтернативные варианты поездок за границу. Горин уверен, что все привитые должны получить возможность беспрепятственно планировать поездки.

Ранее АТОР предложила Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) и туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии возобновить международный туризм не дожидаясь конца пандемии.