Пандемия COVID-19 обанкротит 20% туркомпаний России

Несмотря на продвигаемые Ростуризмом меры, в России каждая пятая туркомпания может не пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса. Убытки отрасли уже исчисляются миллиардами.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил газете «Известия», что отечественные туроператоры уже не продают путевки в Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Введенные властями Индии и Израиля жесткие меры и аннуляция виз сделали эти страны практически недоступными для туристов. На очереди — Франция, Германия и Испания.

Члена Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина сообщила изданию, что турфирмы уже потеряли почти полмиллиарда рублей.

«Эпидемия серьезно ударила по турбизнесу, особенно въездному. Небольшие компании находятся в очень непростой экономической ситуации. Есть вероятность, что порядка 15–20% из них могут закрыться», — заявила она.

Финансовые потери несут также гостиницы, рестораны, и прочие сегменты малого бизнеса, зависящие от туризма.

Член комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов считает, что их необходимо поддерживать. В частности, снизить кредитные ставки и выделить дополнительные субсидии. Он намерен обратиться с соответствующим письмом к министру экономического развития России. А для того, чтобы после снятия запрета турфирмы не повысили цены на свои услуги, необходимо продумать особенный механизм косвенного регулирования рынка.

Основная масса россиян (80%) сейчас перебронирует свои путевки на другое время и в другие страны. Особый спрос есть на ОАЭ, Турцию, Таиланд и Кипр. Интерес к внутреннему туризму остается стабильно высоким.