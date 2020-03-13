Пандемия COVID-19 обанкротит 20% туркомпаний России
Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил газете «Известия», что отечественные туроператоры уже не продают путевки в Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Введенные властями Индии и Израиля жесткие меры и аннуляция виз сделали эти страны практически недоступными для туристов. На очереди — Франция, Германия и Испания.
Члена Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина сообщила изданию, что турфирмы уже потеряли почти полмиллиарда рублей.
«Эпидемия серьезно ударила по турбизнесу, особенно въездному. Небольшие компании находятся в очень непростой экономической ситуации. Есть вероятность, что порядка 15–20% из них могут закрыться», — заявила она.
Финансовые потери несут также гостиницы, рестораны, и прочие сегменты малого бизнеса, зависящие от туризма.
Член комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов считает, что их необходимо поддерживать. В частности, снизить кредитные ставки и выделить дополнительные субсидии. Он намерен обратиться с соответствующим письмом к министру экономического развития России. А для того, чтобы после снятия запрета турфирмы не повысили цены на свои услуги, необходимо продумать особенный механизм косвенного регулирования рынка.
Основная масса россиян (80%) сейчас перебронирует свои путевки на другое время и в другие страны. Особый спрос есть на ОАЭ, Турцию, Таиланд и Кипр. Интерес к внутреннему туризму остается стабильно высоким.