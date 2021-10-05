Падение цен на отдых в Египте предсказали в РСТ

Цены на путевки в Египет могут снизиться уже в октябре в связи с уменьшением спроса на отдых в Турции и на российских курортах. Об этом Ura.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Российский потребитель ждет, прежде всего, и теплого, и бюджетного Египта. Цены будут снижаться по мере сворачивания турецкого направления, кроме того, у нас во второй половине октября холодно даже на Черном море. Конечно, будут объемы турпотока в Египет расти, и, соответственно, цены будут стабилизироваться, будут ниже. Чем больше будет объем, чем больше будет перевозок, тем ниже будут цены», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сам Египет пока имеет ограниченное предложение: не все отели развернули работу.

«Они в процессе, поэтому — дефицит по перевозке, по приему, по отложенному спросу россиян», — сказал Барзыкин.

Ранее стало известно, что российская компания «Аэрофлот» возобновила регулярные рейсы в Египет, а также в Доминикану.