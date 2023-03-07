Путешествия 07 марта 2023, 13:08 Озвучены цены на весенние ж/д и авиабилеты по России

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В сервисе путешествий «Туту.ру» озвучили цены на весенние авиаперелеты и поездки на поездах по городам России. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Так, средняя цена на поезд из Москвы в Санкт-Петербург равна 2,9 тысячи рублей. Билет на поезд из Москвы в Симферополь можно будет приобрести в среднем за семь тысяч рублей, из Москвы в Ростов-на-Дону — за 4787 рублей.

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Также популярностью пользуются ж/д направления из Москвы в Нижний Новгород и Краснодар. Туда средняя цена составляет 1732 рубля и 5636 рублей соответственно.

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Анализируя воздушные направления, в сервисе отметили, что больше всего билетов приходится на Сочи, Минеральные воды и Калининград. Слетать в столицу черноморских курортов можно за 12 770 рублей туда-обратно, в Минеральные Воды — за 14 125 рублей, в Калининград — за 9392 рубля.