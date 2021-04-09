Озвучены самые популярные города России для путешествий этой весной

Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» узнали, куда хотели бы поехать на поезде россияне в апреле. Об этом рассказал сайт «Дни.ру».

Наиболее популярными направлениями стали: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново. Завершило топ направление Москва — Воронеж. Другими популярными местами для потенциальных туристов стали города: Сочи, Белгород, Ярославль, Симферопль, Ростов-на-Дону, Орел, Саратов, Курск, Тула, Владимир, Брянск, Смоленск.