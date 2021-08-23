Озвучены самые дешевые направления для путешествий до конца года

Аналитики туристического сервиса OneTwoTrip назвали стоимость самого бюджетного направления внутри России. По их словам, дешевле всего можно улететь из Москвы в Брянск — всего за 1045 рублей. Кроме того, специалисты проанализировали среднюю стоимость других направлений до конца года. Об этом рассказала «Газета.ru».

На втором месте оказался авиамаршрут Элиста — Минеральные Воды. Перелет составляет всего 1270 рублей. На третьем место идет Брянск - Москва за 1528 рублей. Завершают пятерку рейсы из столицы в Ярославль — 1632 рублей, и из Минеральных Вод в Элисту за 1770 рублей.

По данным сервиса, за границу дешевле всего летать из Санкт-Петербурга в венгерский город Дебрецен. Стоимость такого путешествия начинается от 3165 рублей. Также недорогие рейсы из Северной столицы в Ливерпуль — за 4375 рублей, Люксембург — 5750 рублей и город Охрид в Республике Македония — 5525 рублей.

Аналитики сервиса отметили, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в этом году ниже аналогичного периода 2020 года на 5% и 2019 года на 16%.