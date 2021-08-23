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    23 августа 2021, 17:39

    Озвучены самые дешевые направления для путешествий до конца года

    Оксана Лавнюженко

    Аналитики туристического сервиса OneTwoTrip назвали стоимость самого бюджетного направления внутри России. По их словам, дешевле всего можно улететь из Москвы в Брянск — всего за 1045 рублей. Кроме того, специалисты проанализировали среднюю стоимость других направлений до конца года. Об этом рассказала «Газета.ru».

    Озвучены самые дешевые направления для путешествий до конца года

    На втором месте оказался авиамаршрут Элиста — Минеральные Воды. Перелет составляет всего 1270 рублей. На третьем место идет Брянск - Москва за 1528 рублей. Завершают пятерку рейсы из столицы в Ярославль — 1632 рублей, и из Минеральных Вод в Элисту за 1770 рублей.

    По данным сервиса, за границу дешевле всего летать из Санкт-Петербурга в венгерский город Дебрецен. Стоимость такого путешествия начинается от 3165 рублей. Также недорогие рейсы из Северной столицы в Ливерпуль — за 4375 рублей, Люксембург — 5750 рублей и город Охрид в Республике Македония — 5525 рублей.

    Аналитики сервиса отметили, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в этом году ниже аналогичного периода 2020 года на 5% и 2019 года на 16%.