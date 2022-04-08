Озвучены потери Европы от отсутствия российских туристов

Эксперт по туризму, владелица туристического агентства Майя Котляр заявила, что европейские страны могут потерять от пяти до 10 миллионов российских туристов в 2022 году. Об этом написала Lenta.ru.

Наиболее пострадают Греция и Кипр, где турпоток из России является ключевым. Кроме того, снизится количество российских туристов и в Турции, и в ОАЭ, поскольку отдых там стал заметно дороже.

«Я не могу сказать, что летать в Европу совсем перестали. Люди летают, даже в Италию, но это стало безумно дорого и доступно только вип-туристам. Кроме того, летать можно только транзитом: через Стамбул, Дубай, скоро можно будет через Египет. Но транзитные билеты, естественно, очень дорогие», — пояснила эксперт.

Например, сейчас один транзитный билет в Италию через Стамбул стоит около 100 тысяч рублей. На семью из трех человек в одну сторону необходимо потратить 300 тысяч рублей.

Путешествия в страны Европы подорожали в три раза, поэтому позволить себе их могут только состоятельные россияне, заключила Котляр.