Озвучены направления, куда россияне собираются отправиться на майские праздники

Эксперт по туризму, владелица туристического агентства Майя Котляр рассказала, какие направления для отдыха выбирают российские туристы на майские праздники. Об этом написала Lenta.ru.

По ее словам, наиболее востребованным направлением из зарубежных стала Турция, а из местных — Сочи.

«Практические единственные варианты сейчас — это Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Но последнее — это все же для более люксовых путешественников. До остальных курортных направлений добраться можно только транзитом. Вчера, например, запустили прямые массовые рейсы в Египет, но прямых до курортных мест нет, только до Каира. А транзит уже, как вы понимаете, достаточно дорогой, не каждый может его себе позволить», — отметила эксперт.

Котляр добавила, что в связи с ограниченным количеством рейсов и отсутствием чартеров цены на билеты в Турцию выросли примерно на 30%, однако в туриндустрии надеются, что к маю они начнут постепенно снижаться.