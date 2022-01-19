Озвучена стоимость недельного тура из Москвы на Камчатку

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РИА «Новости» рассказал, что недельный тур из Москвы на Камчатку будет стоить не менее 70 тысяч рублей. Он отметил, что высокая цена объясняется непростой логистикой, ведь объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк.

По словам министра, в регионе создаются туристские комплексы и базы отдыха. Там будет работать 121 отель, семь санаторно-курортных комплексов, 10 спортивно-развлекательных парков, написало ИА НСН.

Также туристов ждут глэмпинги, места массового отдыха, визит-центры, придорожные сервисы, стоянки яхт и катеров. Чекунков добавил, что рост конкуренции в этом секторе обеспечит более привлекательные условия для потребителей.

«Предприниматели из сектора МСП обеспечат рост конкуренции, снижение цен для пользователей. Это и есть та благоприятная среда, когда рыночные механизмы делают продукт более привлекательным для потребителя», — заключил он.