Озвучена дата возобновления полетов между Эстонией и Россией

Эстония возобновит полеты с Россией с 25 апреля. Авиасообщение будет осуществляться между Таллином и Москвой один раз в неделю в воскресный день. Обслуживать полет будет «Аэрофлот», рассказал «Ридус».

После прилета в Эстонию следует провести 10 дней на самоизоляции. Эта мера не будет распространена на Финляндию, Ирландию, Португалию, Великобританию, Мальту, Австралию, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Руанду, Новую Зеландию, а также людей, прибывших оттуда. Об этом рассказали в пресс-службе Таллинского аэропорта.

Жители иных стран должны сделать ПЦР-тест на коронавирус, который будет действителен не позднее 72 часов до приезда.