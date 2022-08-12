Озвучен способ выкупа места в самолете без соседей

Эксперт в области авиаперелетов Скотт Кейс раскрыл путешественникам способ, как можно приобрести место в самолете без соседей. Об этом написало издание «Турпром».

По его словам, пассажиры реже всего выбирают средние кресла в задней части самолета. Возможно, что она окажется пустой.

«В широкофюзеляжном самолете с двумя проходами садитесь в центральные секции кресел, а не в боковые секции. Если вы путешествуете вдвоем, забронируйте места как у прохода, так и у окна. Пассажир, путешествующий в одиночестве, вряд ли сядет на среднее место», — процитировала «Экономика сегодня» слова специалиста.

Кейс добавил, что в Сети можно легко найти информацию, касаемую оставшихся мест в самолете.