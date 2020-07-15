Озеро Донцо стало самым популярным водоемом у жителей Петербурга и Ленобласти

Первое место в списке занимает озеро Донцо. Его искали более 12 тысяч человек. Туристы отметили, что в водоеме находится много мусора и нет обустроенного пляжа, написало ИА Nation News.

Озеро Ферменское в Выборгском районе Петербурга занимает второе место. Более чем за два месяца его искали 4,3 тысячи человек. Из-за небольшой площади купаться там крайне сложно.

«Бронзу» получило озеро Хепоярви в Токсово. Им интересовались почти три тысячи человек. Туристы оценили этот водоем на девять баллов.