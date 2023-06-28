Путешествия 28 июня 2023, 08:59 Отсутствие россиян — удар по бизнесу. В Европе рассказали о работе без русских туристов Euronews: Латвия, Финляндия, Чехия и Испания понесли убытки без туристов из России Телеканал «360»

Читать 360tv в

Европейские страны понесли убытки из-за отсутствия туристов из России, но частично адаптировались и переориентировали бизнес на приезжих из других мест. Представители отрасли в Латвии, Финляндии, Чехии и Испании рассказали Euronews о ситуации.

«Россия была важным рынком, и нам не хватает туристов оттуда», — сказал гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин.

Реклама

По его словам, отсутствие россиян стало ударом по местному бизнесу, но политически Латвия поддержала Украину. Путешественников из Европы оказалось недостаточно, чтобы занять место российских туристов. Владислав Корягин сказал, что бизнесу удалось частично адаптироваться и привлечь клиентов из стран Персидского залива.

До начала конфликта на Украине каждый год в Финляндию приезжали до 1,2 миллиона человек из России. Директор по туризму Лаппеенранты Мирка Рахман сказал, что перевозчики потеряли работу, а объекты размещения — около 100 тысяч броней. Местный турбизнес переключился на приезжих из Германии, Италии и других стран Европы, которые больше тратят.

В Испанию и до событий февраля 2022 года приезжало не так много российских туристов. Национальный институт статистики подсчитал, что в 2019 году на них в общем турпотоке пришлись только 1,3%. Их отсутствие заметили в районе Коста-Дорада, где россияне составляли 15% всех приезжих.

Президент Ассоциации отелей Коста-Дорада Альберт Саве пожаловался, что заменившие их европейцы ведут себя экономней, так как приезжают за солнцем. Россиян же интересовали предметы роскоши, экскурсии и деликатесы.

Директор турагентства Ян Хергет рассказал о похожей тенденции в Чехии. Здесь россияне тратили по 150 евро в день, а чехи — около 30 евро. Количество гостей из России с начала конфликта сократилось до нескольких тысяч в год.