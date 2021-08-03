Отправленный на карантин турист сравнил условия в отеле с тюрьмой

Британский турист прилетел на Майорку и отправился на двухнедельный карантин. После своей изоляции молодой человек заявил, что условия в отеле были хуже, чем в тюрьме.

По словам Кэмерона Мойра, основная проблема во время карантина заключалась в организации питания. Британец заявил, что в один день его забыли накормить, а спустя сутки принесли в номер булку с маслом и бутылку воды. При этом ему запретили заказывать продукты из магазина.

«В отеле мне сказали, что я могу заказывать продукты из местного супермаркета, но через пять дней изменили свое решение и заявили, что я больше не могу делать даже этого. Еда, которую мне привозили из больницы, часто была абсолютно несъедобной», — привело слова Мойра издание Daily Mail.

Молодой человек подчеркнул, что в номере не работал кондиционер, а воздух на улице прогревался до +40 градусов. Еще он добавил, что после звонков с жалобами сотрудникам отеля его телефон просто отключили.

«Они повесили трубку, я перезвонил, но они опять положили трубку. Когда я снова попытался позвонить, телефон был отключен, поэтому я позвонил со своего мобильного. Женщина была настолько грубой, что это было невероятно», — поделился Мойр.

Он добавил, что из-за недоедания чуть не потерял сознание. Молодой человек пообещал, что больше никогда не поедет на Майорку.